Вагин о хобби: «Люблю покер – раньше почти каждый день играл онлайн-турниры. Еще без рыбалки не могу»

Российский биатлонист рассказал о своих хобби.

«Да, я любитель покера. Играю только онлайн. Сейчас не так часто этим увлекаюсь, но раньше почти каждый день заходил, играл турниры в разных покер-румах. Это хобби мое, нравится. Это мое главное хобби? Наверное, у меня оно одинаково с рыбалкой. Я без рыбалки не могу.

Самую крупную рыбу не вспомню. В последнее время ловим максимум карасей, граммов на 500. Раньше и щук ловил. И с берега, и с лодки. Зимой не так часто был на рыбалке, но мне нравится осенью рыбачить. Приезжаем к родственникам, к родителям Екатерины (жены Вагина – Sports.ru), каждую осень вечером на лодке заезжаем – с фонариком, с острогой. Щуки крупные такие. И острогой их... Это деревня Санниково в Тобольском районе.

Что делаю, если есть свободные два часа? Смотря какое это место. Если Тюмень, то пошел бы на пруд, покидал бы спиннинг или с поплавком бы посидел. Ну а тут, в Сочи... Посмотрел бы телевизор, полежал.

Если был бы целый выходной – однозначно пошел бы на рыбалку. Но это опять же смотря какое место. Тут выходной у нас был – с удовольствием спустились вниз, погуляли, отдохнули от всей этой суеты, от тренировок, на самокатах покатались, мороженки покушали.

У нас Павел Валерьевич Максимов возит с собой удочки. Когда у нас нет – он выручает», – сказал Вагин.