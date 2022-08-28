Алексей Вагин: «В группе Башкирова очень комфортно. Обстановка в команде просто топовая – все веселые, дружные, подсказывают»

Российский биатлонист рассказал о тренировках в группе Сергея Башкирова.

«Сейчас тренируюсь в группе Сергея Башкирова, Павла Максимова и Дмитрия Шукаловича. В принципе – очень комфортно. Обстановка в команде просто топовая. Все веселые, дружные, подсказывают.

Тренеры очень грамотные, буквально все до мелочей, каждое утро снимаем показания, делаем скриншот в телефоне и отправляем. Нам сразу же говорят: кому-то снизить нагрузку, кому-то ее вообще убрать, кому-то отдохнуть. Профессионализм.

Тренировки с Александром Легковым? У нас в Ханты-Мансийске ежегодно проходит «Спортивная элита» – награждают лучших спортсменов Югры. И как раз был сезон, после которого меня туда пригласили. Нас наградили, а Александр тоже был в числе спортсменов на тот момент.

Мы с ним сфотографировались, затем я попал в юниорскую сборную. У нас был сбор в Пересвете в июне – там Александр проводил для нас тренировку. Сначала побегали кросс, потом сделали стабилизацию и пошли в тренировочный зал на силовую», – рассказал Вагин.