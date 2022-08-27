Алимбекова об отношениях с Солой: «Мы с Аней не общаемся, но я не думаю, что из этого нужно делать новость»

Белорусская биатлонистка высказалась об отношениях с партнершей по команде .

Ранее Сола рассказала, что не общается с Алимбековой.

– Знаете, в этом нет ничего такого. Я не могу сказать, что она прямо заявила об этом. Она «подлечилась» (мыслями) с журналистами.

Да, мы с Аней не общаемся, но я не думаю, что из этого нужно делать новость. Мы тренируемся по‑разному, мы даже не пересекаемся на сборах, наверное, в этом даже нет необходимости, потому что у нас разные пути.

– Это неразрешимая ситуация? Или с вашей стороны было бы важно продолжить общение?

– В этом, наверное, нет никакой необходимости. Это же не случилось только вчера, это происходит на протяжении нескольких лет. Я не думаю, что на этом нужно заострять внимание. Каждый человек выбирает, с кем ему общаться, а с кем нет.

– Когда вы вместе стоите на пьедестале, то хотя бы тогда есть какое‑то общение?

– Что же вы все не отпускаете этот вопрос? Можно посмотреть видео с эстафет, где мы друг друга обнимаем. Повторюсь, что дальше наши пути расходятся, но в этом нет ничего плохого. Зачем заострять внимание? У нас все хорошо, просто разная жизнь, – сказала Алимбекова.