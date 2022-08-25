Сола об Алимбековой: «Мы не общаемся. Не хочу о ней даже говорить»

Белорусская биатлонистка заявила, что не общается с партнершей по команде .

– Ваши отношения с Динарой Алимбековой улучшились?

– Мы не общаемся. Не хочу о ней даже говорить. Но с большим удовольствием расскажу о других девчонках.

– Давайте.

– Вы, например, знаете, почему сестры Кручинкины не едут в Сочи? Лена подвернула ногу, а через пару дней такую же травму получила Иринка. Вот она – сестринская поддержка... Они трудяги, сначала терпели все на тренировках, пока им не наложили лангетки.

– Что вас сблизило с ними и Лещенко?

– С Ирой Лещенко много общих интересов. Нас иногда селят вместе. Но если Ира живет с мужем, то нам обязательно нужно зайти друг за другом на тренировку или в столовую. Между сборами можем приезжать друг к другу в гости.

С Кручинкиными не так тесно общаюсь, но радуюсь за них или переживаю не меньше, – рассказала Сола в интервью блогу «Отражение».