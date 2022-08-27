Латыпов о медийной активности Степановой: «У нее получается. У меня уходит по 30 минут на пост в соцсетях, потому я просто пишу смайлики»

Российский биатлонист высказался о медийной активности лыжницы Вероники Степановой.

– Ты никогда не хотел быть более медийный человеком?

– Меня все устраивает. Я не привык к большому вниманию, но в любом случае надо попробовать, чтобы говорить, могу ли я справиться. Это время и силы. К этому надо привыкать.

– активно ударилась в журналистику, вот пишет колонки для «Матч ТВ».

– У нее получается, у меня нет не то чтобы таланта, просто, чтобы создать пост в соцсетях у меня уходит по 30 минут, потому я просто пишу смайлики, ха-ха. А кто-то может целую статью писать.

– После Олимпиады внимание общественности к тебе было на пике. Как сейчас? Все стихло?

– Сейчас все утихло, все занимаются своими делами. У нас подготовка, в летнее время болельщики менее активные, чем во время сезона. Сейчас больше сосредоточены на подготовке, – сказал Латыпов.