Нугманов о стадионе в Мирном: «Мы от федерации и СБР обращались к строителям, но нас заверяли, что никаких нарушений нет»

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов прокомментировал новость о том, что по факту мошенничества при строительстве комплекса в Мирном возбуждено уголовное дело.

– Я сейчас в Сочи на соревнованиях. Месяц там (в Мирном) не был. Сейчас узнаю информацию из СМИ.

– С вами не связывались? И вообще должны ли?

– Со мной никто не связывался. Даже в этих статьях моя фамилия не упоминается. Если уж есть нарушения, то значит должны быть и виновные, чтобы в этом разобраться. Если виновные есть, то они должны понести ответственность.

Надеюсь, наш комплекс все же будет достроен. Нам нужен этот стадион, а сколько денег он стоит, это уже не мы считаем. Это уже задача проектировщиков, специалистов. У нас ни одного такого стадиона нет.

Мы от федерации и Союза биатлонистов России обращались к строителям, но нас заверяли, что никаких нарушений нет, все экспертизы пройдены. Нас заверяли именно так.

– Как давно общались с генеральным подрядчиком?

– Мы переписывались, общались на совещаниях, где выражали свое мнение, что тут надо вот так, а здесь делать так. Нас уверяли, что у них все рассчитано, что будет как положено.

– Дилетантский вопрос: кто виноват во всем этом?

– Наверное, речь о генеральном подрядчике. Заказчиком строительства выступило ГИСУ Республики Татарстан, – сказал Нугманов.

МВД Татарстана возбудило уголовное дело по факту мошенничества при строительстве биатлонного комплекса в Мирном