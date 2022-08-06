Главу Федерации биатлона Татарстана вызвали в управление по противодействию коррупции из-за спорткомплекса в Мирном

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов рассказал о ситуации с лыжно-биатлонным стадионом в поселке Мирный.

Ранее Нугманов заявил, что спорткомплекс, на строительство которого было потрачено 1,25 миллиарда рублей, был поврежден из-за ливней. Возможной причиной могли стать нарушения с водоотведением, допущенные при строительстве.

«Вчера для беседы вызывали в аппарат президента Татарстана по противодействию коррупции, я ответил на вопросы.

Ко мне нет никаких претензий. Разбираются, кто виноват в ситуации – проектировщики, строители или кто‑то», – заявил Нугманов.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан ведут проверку и выясняют детали строительства и ремонтных работ спорткомплекса.