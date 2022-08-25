Губерниев о стадионе в Мирном: «Там процветает воровство. В СБР знали о проблемах, но молчали»

прокомментировал новость, что МВД Татарстана возбудило уголовное дело по факту мошенничества при строительстве биатлонного комплекса в Мирном.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении пока неустановленных лиц, причастных к строительству и проектированию объекта.

«Поскольку я переживаю за развитие спорта в стране и в Татарстане, меня эта ситуация сильно возмущала с самого начала. Я об этом говорил в эфире и хочу сказать, что после этого мне звонили.

И когда я был в Казани, ко мне подходили лично разговаривать высокопоставленные чиновники республики, которые уверяли, что все идет по плану, а я якобы просто кем‑то ангажирован, или не люблю Татарстан. Говорили всякую чушь.

И теперь я жду их звонка. Теперь они мне что скажут? Возбуждено уголовное дело – мошенничество. Совершенно понятно, что там процветает воровство среди тех людей, которые этим занимаются.

Они вводили в заблуждение и спортивное руководство страны, и руководителей Татарстана. Эти люди, которые говорили, что все нормально, вводили в заблуждение всех. Теперь я надеюсь, что следствие разберется.

При всем том меня удручало молчание СБР по данному вопросу. Тема щепетильная. Они знали о проблемах, но молчали. Но это нормальная история, люди чего‑то опасаются. Хотя развитием биатлона в стране должен заниматься не Дима Губерниев, а СБР, правда?

Поэтому сейчас ждем итогов этого дела. Ну и я еще жду звонка от тех людей, которые мне рассказывали, как все идет по плану, секции работают и так далее.

При этом я черпаю информацию из нескольких источников. Мне жаловались и родители спортсменов, и дети, которые не имеют возможность нормально заниматься. Там куплено оборудование биатлонное, которое просто лежит.

Боюсь ошибиться, но там инвентарь на несколько десятков миллионов рублей. Так что там проблема не только в том, что дорогу после дождя размыло. Понятно, что там нет ливневок. Там в принципе процветает воровство.

Кто конкретно мне должен позвонить? Имена я не назову, но это высокопоставленные чиновники Республики Татарстан, в том числе отвечающие за спорт», – сказал Губерниев.

«Уже 1,25 млрд рублей истратили, построили так, что при дожде комплекс может смыть, и опять требуют денег». Глава Федерации биатлона Татарстана о стадионе в Мирном