МВД Татарстана возбудило уголовное дело по факту мошенничества при строительстве биатлонного комплекса в Мирном

Теги происшествия деньги Ильдар Нугманов Биатлон

МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту мошенничества при строительстве биатлонной базы в поселке Мирный. 

По информации источника «Бизнеc Online», уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.

Ранее глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что спорткомплекс, на строительство которого было потрачено 1,25 миллиарда рублей, был поврежден из-за ливней. Возможной причиной могли стать нарушения с водоотведением, допущенные при строительстве. 

«Проводятся необходимые следственные действия», – сообщила начальник пресс-службы МВД по Республике Татарстан Ирина Нижельская. 

Дело возбуждено в отношении пока неустановленных лиц, причастных к строительству и проектированию объекта. 

«Уже 1,25 млрд рублей истратили, построили так, что при дожде комплекс может смыть, и опять требуют денег». Глава Федерации биатлона Татарстана о стадионе в Мирном

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