«Строители уже 1,25 млрд рублей истратили, построили так, что при дожде комплекс может смыть, и опять требуют денег». Глава Федерации биатлона Татарстана о стадионе в Мирном

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о повреждениях трассы лыже-биатлонного стадиона в поселке Мирный.

– Из-за сильных дождей промыло грунт под трассой, упали мачты освещения, разрушился асфальт по краям. И сейчас трасса работает частично. А еще вода собирается на самом стадионе, возле стрельбища. Были нарушения с водоотведением во время строительства, рабочие знали об этом, но сделали по-своему.

– А как же слова о готовности комплекса к январю 2022 года?

– То, что вот-вот откроется, можно и сейчас сказать. Видите, как получилось. В прошлом ноябре приезжал президент Татарстана, жестко подверг критике асфальтовое покрытие и велел его заменить. Но строители только косметически поправили, заделали трещины, думали, что глава региона забудет о своих словах и все пройдет нормально.

Еще строители ссылаются на неправильный проект, и просят новый, чтобы все переделать. И деньги – уже 1,25 миллиарда рублей истратили, построили так, что при любом дожде комплекс может смыть, и требуют опять денег, – сказал Нугманов.