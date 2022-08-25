Цветков о форме перед Кубком Содружества: «Если сегодня выпуск про больных и хромых, то вы обратились по адресу»

Российский биатлонист Максим Цветков пошутил о предстоящем выступлении на Кубке Содружества.

Сегодня на первом этапе соревнований в Сочи пройдет спринт.

– Есть такая информация, что ты в хорошей форме. Партнеры по команде говорят.

– А это сплетни. Вы слушайте больше сплетни. Если сегодня выпуск про больных и хромых, то вы обратились по адресу. А если про тех, кто собирается выигрывать, то нет, – смеясь ответил Цветков.

Кубок Содружества. Спринт. Бабиков стартует 6-м, Лазовский – 11-м, Гараничев – 12-м, Латыпов – 26-м, Пащенко – 30-м, Смольский – 31-м, Цветков – 42-м