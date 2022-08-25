Артем Истомин: «Буду следить за Кубком мира даже без сборной России. Рано или поздно мы туда вернемся, нужно быть готовыми к конкуренции»

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Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин заявил, что будет следить за Кубком мира, несмотря на отсутствие там российских спортсменов.

«Буду обязательно следить за Кубком мира даже без сборной России, чтобы смотреть за новыми тенденциями и изменениями. Будем все это анализировать, как там выступают наши соперники.

Рано или поздно мы туда вернемся. Нам нужно будет быть готовыми к конкуренции. У нас есть все шансы для этого.

Все группы друг с другом общаются, делятся опытом. Все понимают, что цель у нас одна. Думаю, что один-два сезона без Кубка мира мы переживем. Мы же готовимся к главной цели – Олимпиаде-2026», – сказал Истомин.

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