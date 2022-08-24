Серохвостов, Гореева, Куклина и Довгая не выступят на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российские биатлонисты , , и пропустят этап Кубка Содружества в Сочи из-за болезни.

Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на тренера сборной России Артем Истомина.

Сообщается, что причиной пропуска стала болезнь. Спортсмены недавно перенесли коронавирус и работать в полную силу не готовы. Куклина не приехала в расположение сборной.

Соревнования пройдут с 25 по 28 августа.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи