Артем Истомин: «С Мироновой с начала летней подготовки мы не можем восстановиться, ищем пути и решения. Переносимость нагрузок неудовлетворительная»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о форме спортсменов в своей группе.

Сообщалось, что Даниил Серохвостов, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева и Ксения Довгая, которые готовятся к сезону под руководством Истомина, пропустят этап Кубка Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем.

«Ситуация нехорошая получилась, конечно. Июль, в принципе, все провели хорошо. В Ижевске отработали хорошо, нагрузку выполнили и где-то, видимо, в межсборье, либо в начале сбора переболели, бессимптомно.

И сейчас они только начинают восстанавливаться после болезни, пока даже тренировочные нагрузки даются тяжело. Поэтому решили, что здесь стартовать мы не будем. Ребята приехали, также живут с нами внизу, на [высоте] 500 м и тренируются там, восстанавливаются, после чего с нами также заедут на сбор.

Со Светой (Мироновой) с начала летней подготовки пока мы не можем восстановиться, ищем пути, ищем решения, работаем со специалистами, обсуждаем. Пока не может она втянуться в сам тренировочный процесс. Узнать, что она весной переболела ковидом и после этого еще переболела ветрянкой... Очень сильно все наслоилось на здоровье, и сейчас переносимость нагрузок у нее неудовлетворительная.

Поэтому мы завезли ее пораньше на высоту, хотели попробовать здесь восстановиться через высоту, акклиматизироваться. Надеялись, что она будет выступать, но буквально вчера с ней обсуждали, что пока нет никакого смысла – потому что даже тренировочные нагрузки пока тяжело даются», – рассказал Истомин.