Артем Истомин: «За последний олимпийский цикл очень многие стали работать с психологами. Это точно не помешает»

Тренер сборной России Артем Истомин сообщил, что многие биатлонисты начали работать с психологами.

«На самом деле, за последний олимпийский цикл очень многие стали работать с психологами, это уже никого не удивляет. Это точно не помешает.

Главное – найти человека, который тебе поможет определить проблему, потому что многими спортсменами легко манипулировать и легко на них влиять.

Поэтому нужно найти правильного специалиста. Допустим, Даниилу Серохвостову очень помогла его психолог в прошлом сезоне. Он сам это отмечал.

Наша страна тоже развивается, это абсолютно нормальная практика. Просто в биатлоне это не штатные психологи, а личные. Но так и должно быть, ведь у нас индивидуальный вид спорта», – сказал Истомин.