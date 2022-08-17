Карим Халили: «Сейчас пробую разные режимы стрельбы. Думаю, в этом году будет больше возможностей стрелять побыстрее»

Теги сборная России Виталий Норицын Карим Халили Даниил Серохвостов Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили оценил свое текущее состояние.

Спортсмен тренируется в составе группы Артема Истомина, которая сейчас проводит сбор в Тюмени.

– Сейчас пока рабочее состояние. Идет тренировочный период, мы только готовимся к соревнованиям, поэтому чего-то сверхъестественного от себя ждать не стоит.

Даниил Серохвостов приболел в Тюмени. Скучно без него тренироваться?

– Нет. У нас в принципе на этом сборе много тренировок расходятся, поэтому уже привычно.

– Вы могли выигрывать стрелковую тренировку, если бы промахнулись всего раз. Об этом вам перед рубежом сказали тренеры, после чего вы не попали дважды. Помешало давление?

– Не думаю. Я сейчас просто пробую разные режимы стрельбы, пока есть такая возможность. Поэтому на такие вещи я особо не обращаю внимания.

– На Кубке мира у вас как раз были проблемы со скорострельностью.

– Там просто такая ситуация, что каждая гонка может стать для тебя последней. Рисковать в лишний раз не хотелось. Поэтому, думаю, что в этом году будет больше возможностей стрелять побыстрее.

– Работа с Артемом Истоминым насколько удовлетворяет?

– Вполне. У нас часто проходят беседы и дискуссии по поводу тренировочного процесса. Практически каждую тренировку мы обговариваем – как она будет проходит в зависимости от моего состояния или от погодных условий. У нас хорошие рабочие отношения.

– Истомин работает в тандеме с Виталием Норицыным. Вы у него ранее занимались?

– Мы с Виталием Викторовичем общались, но в команде у него никогда не работал.

– Он ведь более известен как женский наставник?

– Почему? Он тренировал сборную Болгарии, где у него были мужчины, в юниорской команде тоже работал с парнями. У него такой опыт тоже имеется.

– Сравните свое состояние в августе 2021-го и сейчас?

– Честно говоря, в летний период тяжело оценивать и видеть какой-то прогресс, потому что ты находишься в загруженном состоянии, поэтому все покажет только сезон.

– На Кубке Содружества в Сочи какие планы? Бороться за медали или проводить работу для зимнего сезона? 

– В любом случае, как и у всех других групп, это будут наши первые старты после проделанной работы. Думаю, все этого ждут – чтобы побегать, почувствовать соревновательную атмосферу и сравнить свое состояние, – сказал Халили.

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