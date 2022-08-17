Карим Халили: «Сейчас пробую разные режимы стрельбы. Думаю, в этом году будет больше возможностей стрелять побыстрее»

Российский биатлонист оценил свое текущее состояние.

Спортсмен тренируется в составе группы , которая сейчас проводит сбор в Тюмени.

– Сейчас пока рабочее состояние. Идет тренировочный период, мы только готовимся к соревнованиям, поэтому чего-то сверхъестественного от себя ждать не стоит.

– приболел в Тюмени. Скучно без него тренироваться?

– Нет. У нас в принципе на этом сборе много тренировок расходятся, поэтому уже привычно.

– Вы могли выигрывать стрелковую тренировку, если бы промахнулись всего раз. Об этом вам перед рубежом сказали тренеры, после чего вы не попали дважды. Помешало давление?

– Не думаю. Я сейчас просто пробую разные режимы стрельбы, пока есть такая возможность. Поэтому на такие вещи я особо не обращаю внимания.

– На Кубке мира у вас как раз были проблемы со скорострельностью.

– Там просто такая ситуация, что каждая гонка может стать для тебя последней. Рисковать в лишний раз не хотелось. Поэтому, думаю, что в этом году будет больше возможностей стрелять побыстрее.

– Работа с Артемом Истоминым насколько удовлетворяет?

– Вполне. У нас часто проходят беседы и дискуссии по поводу тренировочного процесса. Практически каждую тренировку мы обговариваем – как она будет проходит в зависимости от моего состояния или от погодных условий. У нас хорошие рабочие отношения.

– Истомин работает в тандеме с . Вы у него ранее занимались?

– Мы с Виталием Викторовичем общались, но в команде у него никогда не работал.

– Он ведь более известен как женский наставник?

– Почему? Он тренировал сборную Болгарии, где у него были мужчины, в юниорской команде тоже работал с парнями. У него такой опыт тоже имеется.

– Сравните свое состояние в августе 2021-го и сейчас?

– Честно говоря, в летний период тяжело оценивать и видеть какой-то прогресс, потому что ты находишься в загруженном состоянии, поэтому все покажет только сезон.

– На Кубке Содружества в Сочи какие планы? Бороться за медали или проводить работу для зимнего сезона?

– В любом случае, как и у всех других групп, это будут наши первые старты после проделанной работы. Думаю, все этого ждут – чтобы побегать, почувствовать соревновательную атмосферу и сравнить свое состояние, – сказал Халили.