Михаил Шашилов: «Могло ли норвежское законодательство быть прикрытием допинговой системы для юниоров? Думаю, таких дураков нет»

Теги сборная России жен допинг WADA Михаил Шашилов антидопинговое агентство Норвегии Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал информацию о том, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.

По норвежскому законодательству спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA. 

«Ничего себе! Не знал, что в Норвегии такая ситуация. Могло ли их законодательство быть прикрытием допинговой системы для юниоров? Я думаю, что дураков таких нет. Все равно каждый тренер думает о будущем. Не думаю, что они пользовались противозаконными мерами. Конечно, ситуация, которая создалась, выглядит неправильно», – сказал Шашилов.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады

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