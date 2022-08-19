Михаил Шашилов: «Могло ли норвежское законодательство быть прикрытием допинговой системы для юниоров? Думаю, таких дураков нет»

Тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал информацию о том, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.

По норвежскому законодательству спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA.

«Ничего себе! Не знал, что в Норвегии такая ситуация. Могло ли их законодательство быть прикрытием допинговой системы для юниоров? Я думаю, что дураков таких нет. Все равно каждый тренер думает о будущем. Не думаю, что они пользовались противозаконными мерами. Конечно, ситуация, которая создалась, выглядит неправильно», – сказал Шашилов.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады