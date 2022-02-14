Депутат Свищев: «ФФКР и ОКР нужно провести внутреннюю работу, чтобы случаи, подобные произошедшему с Валиевой, в дальнейшем не повторялись»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой, которая продолжит выступать на Олимпиаде в Пекине.

«Это промежуточная победа, но еще предстоит большая работа. Это была самая тяжелая неделя в жизни Камилы Валиевой, но теперь все закончено. WADA (Всемирному антидопинговому агентству – Sports.ru) нужно обратить внимание на то, что им высказана претензия в сроках сообщения результата пробы. Они ведь таким образом чуть не лишили Валиеву Олимпиады!

Федерации фигурного катания России и ОКР (Олимпийскому комитету России) нужно провести внутреннюю работу, чтобы случаи, подобные произошедшему с Валиевой, в дальнейшем не повторялись», – отметил Свищев.

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