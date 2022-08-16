Шашилов о рекомендациях IBU продлить отстранение россиян: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Все равно все вернется»

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Тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

Исполком IBU также предложил СБР и БФБ четко дистанцироваться от конфликта на Украине и не допустить, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в действия российской армии.

«Вы же понимаете, что творится. Идет спецоперация. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Все равно все вернется. В этом году мы особо не рассчитывали.

Есть возможность нормально поработать, найти замену. Народ у нас возрастной, в течение трех лет все равно будут потери. Кто‑то будет рожать, кто‑то еще что‑то делать. Жизнь продолжается, она не останавливается на том, что сейчас происходит.

Предложение IBU – предательство страны. Я думаю, это все в прошлом. Хотя кто знает? Какие люди в наше время есть?

Всякое бывает, я за последнее время с разными сталкивался. Но у меня все на позитиве. Надо работать, искать‑копать, надеяться и верить», – сказал Шашилов.

СБР: «Рекомендации Исполкома IBU лицемерны и политизированы. Они противоречат Конституции IBU и наносят вред мировому биатлону»

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