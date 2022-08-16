Шашилов о рекомендациях IBU продлить отстранение россиян: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Все равно все вернется»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

Исполком IBU также предложил СБР и БФБ четко дистанцироваться от конфликта на Украине и не допустить, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в действия российской армии.

«Вы же понимаете, что творится. Идет спецоперация. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Все равно все вернется. В этом году мы особо не рассчитывали.

Есть возможность нормально поработать, найти замену. Народ у нас возрастной, в течение трех лет все равно будут потери. Кто‑то будет рожать, кто‑то еще что‑то делать. Жизнь продолжается, она не останавливается на том, что сейчас происходит.

Предложение IBU – предательство страны. Я думаю, это все в прошлом. Хотя кто знает? Какие люди в наше время есть?

Всякое бывает, я за последнее время с разными сталкивался. Но у меня все на позитиве. Надо работать, искать‑копать, надеяться и верить», – сказал Шашилов.

СБР: «Рекомендации Исполкома IBU лицемерны и политизированы. Они противоречат Конституции IBU и наносят вред мировому биатлону»