Владимир Драчев: «IBU думают, что могут сломать наш характер. Они понять не могут, что мы со времен Александра Невского крепче камня»

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о ситуации с отстранением национальной команды.

Ранее исполком IBU рекомендовал продлить санкции против сборной России и призвал СБР «дистанцироваться от конфликта на Украине».

«Очередная глупость и безграмотность, полное непонимание сущности российского человека, больше и сказать нечего.

Настолько наивные люди, они (IBU) думают, что тем самым могут сломать наш характер. В том, что они пытаются сделать, есть попытка заставить нас отречься. Просто они судят по себе, а это все не про русского человека.

Одного они понять не могут, что мы со времен Александра Невского крепче камня, так что все это бессмысленно, просто популизм.

99,9% наших спортсменов либо в армии состоят, либо за «Динамо» выступают. Кто из наших спортсменов скажет «мы отказываемся»? Бред, глупее которого не придумать», – сказал Драчев.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине

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