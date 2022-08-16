Максим Чудов: «IBU так просто не откроет двери. Они играют в свою игру, для них, наверное, комфортно выступать без российских спортсменов»

Трехкратный чемпион мира высказался о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов ( ) продлить отстранение сборной России.

– Решение не то что ожидаемое. Но надо было готовиться к этому. Не так уж и просто они будут открывать нам двери.

Они играют в свою игру, для них, наверное, комфортно выступать без российских спортсменов. Что касается международного уровня, то без нашей огромной сильной страны он, конечно, будет слабее.

– Анфиса Резцова, к примеру, надеется, что нас все-таки допустят к участию в Кубке мира. Есть более пессимистичные позиции. Вы какой придерживаетесь?

– У меня своя позиция. Могу сказать следующее. У каждого спортсмена, у каждого тренера есть надежда, что здравый смысл у IBU проснется. И соревнования были бы качественные, с участием всех стран.

Но, увы, желания с возможностями разнятся в данный момент. Тем не менее, мы ждем, когда соревнования, наконец, станут полноценными.

– Вы сами как бывший спортсмен сильно за наших ребят в этой ситуации переживаете?

– Конечно, переживаю за наших спортсменов. Ведь спортсмен – это человек, который целиком и полностью отдается любимому делу. Это как фрезеровщик, который долго учился своему ремеслу, а у него станок взяли и забрали.

Здесь, наверное, похожая ситуация. Для многих спортсменов спорт – единственное и любимое дело. А сейчас это все обрывается.

Я сейчас даже не беру финансовую сторону дела. Просто у человека, профессионала отнимают единственное дело, которое он умеет делать. В этом плане сложно.

– Что делать, чтобы преодолеть этот период отстранений максимально безболезненно?

– Собака лает, караван идет. Насколько я знаю, тренировки ведутся, подготовка ведется. Единственное, что соревнования проходятся только на внутреннем уровне.

Конечно, есть лидеры, есть те, кто за ними тянутся. Но без международной конкуренции сложно. В любом случае, надо тренироваться. Эти труды даром не пройдут, – сказал Чудов.