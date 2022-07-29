«Скоро не станет женского спорта, а все мужчины станут «женщинами». Все это зловещая игра». Васильев о трансгендерах

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал участие трансгендеров в женских соревнованиях.

«Запад допустил трансгендеров к участию в Олимпийских играх. Это катастрофа! Скоро не станет женского спорта, а все мужчины станут «женщинами».

Я полностью согласен с Трампом, который высказался против трансгендеров в спорте. Он же сказал, что в мире существует только два гендера – мужчина и женщина.

Все это вымысел и очень большая, но зловещая игра», – заявил Васильев.

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