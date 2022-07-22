Дмитрий Васильев: «Если Жураускайте решила, что она ближе к Литве, а не к России, это ее выбор. Думаю, через некоторое время она пожалеет об этом»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение биатлонистки Лидии Жураускайте отказаться от российского гражданства и выступать за сборную Литвы.

«Отношусь абсолютно спокойно. В этом случае не надо никого принуждать быть гражданином той или иной страны. Если она решила, что она ближе к Литве, а не к России, это ее выбор. Думаю, через некоторое время она пожалеет об этом. Но получить обратно российское гражданство ей будет крайне сложно.

Политические процессы меняются с такой скоростью, а Прибалтика сейчас не в самом лучшем свете. Оттуда, наоборот, вся молодежь уезжает на заработки и вообще не очень хочет жить в своих прибалтийских странах.

Думаю, это попытка избежать дополнительной конкуренции со стороны российской сборной, ведь у нас в команду не так просто попасть, а в литовской она может быть в числе лидеров. Хочу верить, что она руководствуется этими соображениями.

Ее тренер говорил про не самые лучшие условия для тренировок в Мурманске? Не знаю, как-то это странно слышать. Насколько я знаю, в Мурманске построены шикарные стрельбища и стадионы в «Долине Уюта», а такого давным-давно не было, и наконец там созданы все условия. Может быть, я чего-то не знаю, не был там давненько – лет 6-7. Но те, кто там недавно был, хвалят условия для занятия биатлоном, – заявил Васильев.

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