Серохвостов нарисовал Халили во время сбора в Ижевске: «Будет без футболки, потому что так красивее. Пресс у него слегка кривоват»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов нарисовал партнера по команде Карима Халили во время сбора в Ижевске.

Оба спортсмена тренируются в группе Артема Истомина.

«Будем без футболки рисовать его, потому что так будет красивее. Пресс у него слегка кривоват, поэтому нарисуем вот так.

У Карима своеобразная причесочка, конечно», – сказал Серохвостов в репортаже «Матч ТВ».

«Главное, шорты сильно стильные. Спасибо большое, Даниил», – отреагировал Халили.

Как тренируется биатлонная сборная. Группа Истомина

Кадр из трансляции «Матч ТВ»: