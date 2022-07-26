Симон Эдер: «Когда был молод, думал, что отпраздную 40 лет в горном коттедже с женой, выпив хорошего виски. Теперь же думаю, что день рождения отмечу на ЧМ в Оберхофе»

39-летний австрийский биатлонист планирует продолжить спортивную карьеру и выступить на чемпионате мира 2023 года в Оберхофе.

«Когда я был молод, я думал, что отпраздную свои 40 лет в прекрасном горном коттедже с женой, выпив хорошего виски. Теперь же я думаю, что день рождения отмечу в Оберхофе на чемпионате мира.

Чем ближе я к концу карьеры, тем больше осознаю ее ценность. Я действительно хочу бегать еще год-два.

У меня есть работа, которую я действительно люблю, это самое главное», – сказал Эдер.