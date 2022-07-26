Симон Эдер: «Когда был молод, думал, что отпраздную 40 лет в горном коттедже с женой, выпив хорошего виски. Теперь же думаю, что день рождения отмечу на ЧМ в Оберхофе»

Теги Симон Эдер Чемпионат мира по биатлону сборная Австрии Биатлон

39-летний австрийский биатлонист Симон Эдер планирует продолжить спортивную карьеру и выступить на чемпионате мира 2023 года в Оберхофе. 

«Когда я был молод, я думал, что отпраздную свои 40 лет в прекрасном горном коттедже с женой, выпив хорошего виски. Теперь же я думаю, что день рождения отмечу в Оберхофе на чемпионате мира.

Чем ближе я к концу карьеры, тем больше осознаю ее ценность. Я действительно хочу бегать еще год-два.

У меня есть работа, которую я действительно люблю, это самое главное», – сказал Эдер. 

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