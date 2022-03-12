Кубок мира. Сингл-микст. Самуэльссон и Ханна Оберг, Лессер и Пройс, Гигонна и Шевалье-Буше, Лагрейд и Ройселанн выступят в гонке

13 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя пройдет одиночная смешанная эстафета.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Сингл-микст

Начало – 17:15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер)

2. Швеция (Себастьян Самуэльссон, )

3. Бельгия (Флоран Клод, Лотте Лие)

4. Германия (Эрик Лессер, )

5. Швейцария (Йоша Буркхальтер, Аита Гаспарин)

7. Франция (Антонин Гигонна, Анаис Шевалье-Буше)

8. Чехия (Йонас Маречек, Тереза Воборникова)

10. Италия (Лукас Хофер, )

11. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минекинен)

12. Норвегия ( , Марте Ульсбю-Ройселанн)

18. Румыния (Дмитрий Шамаев, Наталья Ушкина)

22. Эстония (Рене Захна, Регина Ойя)