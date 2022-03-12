Кубок мира. Сингл-микст. Самуэльссон и Ханна Оберг, Лессер и Пройс, Гигонна и Шевалье-Буше, Лагрейд и Ройселанн выступят в гонке

13 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя пройдет одиночная смешанная эстафета.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок мира по биатлону
9-й этап
Отепя, Эстония
Сингл-микст
Начало – 17:15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер)
2. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Оберг)
3. Бельгия (Флоран Клод, Лотте Лие)
4. Германия (Эрик Лессер, Франциска Пройс)
5. Швейцария (Йоша Буркхальтер, Аита Гаспарин)
7. Франция (Антонин Гигонна, Анаис Шевалье-Буше)
8. Чехия (Йонас Маречек, Тереза Воборникова)
10. Италия (Лукас Хофер, Лиза Виттоцци)
11. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минекинен)
12. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Марте Ульсбю-Ройселанн)
18. Румыния (Дмитрий Шамаев, Наталья Ушкина)
22. Эстония (Рене Захна, Регина Ойя)