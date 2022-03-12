Кубок мира. Масс-старт. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе показал лучший ход в масс-старте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
Кубок мира по биатлону
9-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34.29,6 (0)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 3,6
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 4,7
4. Филип Андерсен (Норвегия) – 8,5
5. Сиверт Баккен (Норвегия) – 9,2
6. Филипп Наврат (Германия) – 10,6
7. Лукас Хофер (Италия) – 17,7
8. Эрик Лессер (Германия) – 18,1
9. Бенедикт Долль (Германия) – 23,5
10. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,9
Скорострельность
1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.30,6 (1)
2. Жюль Бюрнотт (Канада) – 1.33,1 (2)
3. Фабьен Клод (Франция) – 1.34,2 (5)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,2 (1)
5. Симон Эдер (Австрия) – 1.36,2 (3)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,3 (3)
7. Себастьян Штальдер (Австрия) – 1.38,3 (3)
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.39,2 (1)
9. Антонин Гигонна (Франция) – 1.40,0 (0)
10. Эрик Лессер (Германия) – 1.40,3 (1)...
18. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.47,2 (0)