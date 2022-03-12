Кубок мира. Масс-старт. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе показал лучший ход в масс-старте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. 

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34.29,6 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 3,6

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 4,7

4. Филип Андерсен (Норвегия) – 8,5

5. Сиверт Баккен (Норвегия) – 9,2

6. Филипп Наврат (Германия) – 10,6

7. Лукас Хофер (Италия) – 17,7

8. Эрик Лессер (Германия) – 18,1

9. Бенедикт Долль (Германия) – 23,5

10. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,9

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.30,6 (1)

2. Жюль Бюрнотт (Канада) – 1.33,1 (2)

3. Фабьен Клод (Франция) – 1.34,2 (5)

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,2 (1)

5. Симон Эдер (Австрия) – 1.36,2 (3)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,3 (3)

7. Себастьян Штальдер (Австрия) – 1.38,3 (3)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.39,2 (1)

9. Антонин Гигонна (Франция) – 1.40,0 (0)

10. Эрик Лессер (Германия) – 1.40,3 (1)...

18. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.47,2 (0)

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