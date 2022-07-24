Бывший замминистра спорта Юрий Нагорных: «Без России интерес к соревнованиям долго поддерживаться не сможет. Международные федерации будут возвращать наших спортсменов»

Бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных высказался об отстранении россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Как бы парадоксально это ни звучало, данная ситуация может способствовать развитию спорта внутри страны. Это значит, что, когда мы восстановим свое участие на международных соревнованиях, мы будем только сильнее. Когда это произойдет, можно только гадать.

Но я уверен, без России интерес к мировым соревнованиям долго поддерживаться не сможет. Международные федерации будут возвращать наших спортсменов. Это очень важно для развития мирового спорта», – сказал Нагорных.

Нагорных был заместителем министра спорта с 2010 по 2016 год. В 2017-м Международный олимпийский комитет (МОК) на основе доклада Ричарда Макларена пожизненно отстранил Нагорных от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В докладе утверждалось, что он причастен к допинговой программе, связанной с Сочи-2014.

Сейчас Нагорных является директором ОАО «РЖД» по коммуникациям, ранее он входил в совет директоров футбольного клуба «Локомотив».