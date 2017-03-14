Канадский юрист Ричард Макларен рассказал о том, почему поменял термины в своем докладе.

– Вы изменили формулировки в первой и второй части доклада – «государственную систему допинга» заменили на «институциональный сговор».

– Да, я это сделал, и сделал намеренно. У меня были встречи с российскими чиновниками. По их мнению, «государственная система» – это внутренний круг лиц, приближенных к президенту России.

Мы остановились на причастности министерства спорта – главным образом на заместителе, но также на самом министре. У нас нет информации, которая бы указывала дальше этого круга.

После того, как я выслушал русских, сказал: «Хорошо, понимаю вашу точку зрения, возможно, мое представление о государственной системе отличается от вашего».

Я был готов использовать другой термин и выбрал «централизованную институциональную манипуляцию и сговор». Это просто другой ярлык. Факты остались прежними, – сказал Макларен.

Также Макларен сообщил, что ФБР проводит расследование по Родченкову.