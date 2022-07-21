СБР поздравил с 85-летием двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова

Союз биатлонистов России поздравил с юбилеем двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова.

«Сегодня все биатлонная семья отмечает 85-летний юбилей выдающегося спортсмена, заслуженного тренера, блестящего руководителя и просто всеми глубокоуважаемого Виктора Федоровича Маматова.

Союз биатлонистов России желает двукратному олимпийскому чемпиону крепкого здоровья и еще многих лет интересной, наполненной яркими и радостными переживаниями жизни!» – говорится в сообщении пресс-службы .

Министр спорта РФ Олега Матыцин наградил Маматова медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.