СБР поздравил с 85-летием двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова

Теги Союз биатлонистов России Виктор Маматов Олег Матыцин сборная СССР Биатлон

Союз биатлонистов России поздравил с юбилеем двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова. 

«Сегодня все биатлонная семья отмечает 85-летний юбилей выдающегося спортсмена, заслуженного тренера, блестящего руководителя и просто всеми глубокоуважаемого Виктора Федоровича Маматова.

Союз биатлонистов России желает двукратному олимпийскому чемпиону крепкого здоровья и еще многих лет интересной, наполненной яркими и радостными переживаниями жизни!» – говорится в сообщении пресс-службы СБР

Министр спорта РФ Олега Матыцин наградил Маматова медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные