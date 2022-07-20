Каминский о горной подготовке: «В Сочи есть все, что нужно для сборов. Но там коварная высота, сложно просчитать эффект – головная боль для тренера»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, могут ли российские базы для горной подготовки спортсменов заменить зарубежные.

– Семинский перевал и Сочи — полноценная замена Обертиллиаху, Бельмекену и другим европейским горам?

– Семинский перевал – самая эффективная гора из всех, которые я знаю. Но поскольку база построена давно, есть несколько недостатков: отсутствует хороший тренажерный зал, несовременное стрельбище с мишенями на веревках, одним выстрелом иногда закрываются по две мишени сразу.

Асфальт, спасибо главе Республики Алтай Олегу Хорохордину, новый, к тренировочным трассам вопросов нет. Рядом, правда, проходит Чуйский тракт. Раньше движение по нему было не очень плотным, совершали на роллерах подъем в гору.

Сейчас машин стало больше, тренироваться опасно. Пока не можем решить проблему, а это важный аспект в подготовке.

В Сочи было две базы, осталась одна. «Хмелевские озера» сменили собственника, больше нас там не ждут, хотя по природным условиям это место сопоставимо с Семинским перевалом.

На «Лауре» же очень коварная высота – 1450 метров. Своеобразная гора: ветер с моря – одна переносимость, с гор – другая. Сложно просчитать эффект, а для тренера это головная боль.

Зато там есть все, что нужно для сборов. Дорога под шлагбаумом, машин мало, тренируйся сколько хочешь. Хороший тренажерный зал, восстановительный центр, бассейн, отличные условия проживания.

Трасса сделана больше для зимы, пара поворотов слишком круты для роллеров, но есть надежда, что «Газпром» решит вопрос.

В целом, тренировочный КПД Семинского перевала выше. Знаю, что есть планы построить еще одну лыжно-биатлонную базу в Архызе. Высота 1650-1680 метров предполагает неплохой горный эффект.

Кавказ в этом плане вообще хорош, не хуже Альп. В Терсколе, Цахкадзоре, Домбае вполне можно работать, если говорить о лыжниках, – сказал Каминский.