Юрий Каминский: «У российских производителей нет материальной заинтересованности делать элитные лыжи»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, возникают ли у спортсменов трудности с инвентарем из-за санкций.

– Ощущаются проблемы с инвентарем, вызванные санкциями?

– Есть трудности с патронами, насколько знаю, но пока решаемые. Составляем заявки, получаем Lapua. Новые это поставки или старые запасы, я не в курсе.

– Лыжные палки, слышал, производители предлагают забирать в Европе самостоятельно.

– С палками проблема надуманная. В России есть компания из Балабаново Калужской области, чья продукция ничуть не хуже европейской, вопрос можно легко решить, если захотеть.

Лыжи – другое дело, надо думать, как вывезти их из-за рубежа. Ответственные люди занимаются этим вопросом, уверен, он будет решен.

У российских производителей нет материальной заинтересованности делать элитные лыжи, вот главная проблема. Балабановская STC производит самое большое количество лыж в мире, причем для других брендов тоже.

В основном туристические, но если поставить цель перейти на топовую продукцию, думаю, будет отдача, пусть и не сразу. Французская фирма Salomon, ранее специализировавшаяся на спортивной обуви, освоила производство элитных лыж за пять-шесть лет, что мешает нам?

С палками то же самое. Тестировал балабановские в свое время – не хуже импортных. Сейчас фирмачи бьются за нюансы: смещенный центр тяжести для более удобного выноса при беге или увеличенная жесткость. Этого у нас пока нет, остальное – на уровне.

К тому же палки большинство спортсменов выбирают не по качеству, а по рекламным деньгам.

Работу палки в основном определяет трубка, а они типовые, производятся на нескольких заводах в мире. Отличия в покраске, лапках, ручке, темляке не настолько существенны, чтобы нельзя было подобрать под себя, – сказал Каминский.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?