Юрий Каминский: «Смена спортивного гражданства – непатриотичный поступок. В трудное время спортсмены должны поддержать страну»

высказался о смене гражданства российскими спортсменами в условиях санкций.

– Допускаете смену гражданства российскими спортсменами в связи с международной изоляцией?

– Все может быть, но не хотелось бы. Воспринимаю это, мягко говоря, как непатриотичный поступок.

– Готовы приравнять к госизмене, как депутат Терюшков?

– Это чересчур, ситуации бывают разные. Но в трудное время, считаю, спортсмены должны поддержать свою страну.

– Ценой своих карьер?

– Сложная тема. Наверное, возможны варианты, – сказал старший тренер мужской сборной России по биатлону.

Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»