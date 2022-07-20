Юрий Каминский: «Смена спортивного гражданства – непатриотичный поступок. В трудное время спортсмены должны поддержать страну»

Юрий Каминский высказался о смене гражданства российскими спортсменами в условиях санкций.
– Допускаете смену гражданства российскими спортсменами в связи с международной изоляцией?
– Все может быть, но не хотелось бы. Воспринимаю это, мягко говоря, как непатриотичный поступок.
– Готовы приравнять к госизмене, как депутат Терюшков?
– Это чересчур, ситуации бывают разные. Но в трудное время, считаю, спортсмены должны поддержать свою страну.
– Ценой своих карьер?
– Сложная тема. Наверное, возможны варианты, – сказал старший тренер мужской сборной России по биатлону.
Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»