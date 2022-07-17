Каминский о гибели Малиновского: «Мы все сильно сожалеем. Он был частью нашей команды довольно долгое время, подавая большие надежды»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского.

Сегодня стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке.

«Мы все сильно сожалеем. Вся команда пристально следила за новостями в последние сутки. Он все-таки был составной частью нашей мужской команды довольно долгое время, подавая большие надежды. Жалко прежде всего человека, а во вторую очередь – спортсмена.

Насколько я знаю, он колебался – уходить из биатлона или нет, сконцентрироваться только на полетах или нет. Мог бы вполне вернуться, перезагрузился бы и выступал. Парень-то молодой еще», – сказал Каминский «Матч ТВ».

«Очень жаль, что с ним случилась такая трагедия. Я с ним не так много работал, но видел, что Игорь стремился к самым высоким целям. По юниорам он был лучшим в мире и всегда был готов показывать самые высокие результаты. Делал все, что было в его силах. Иногда даже чрезмерно старался. Он был хорошим человеком.

Вопрос возвращения в биатлон сложный, все от него зависело бы. Переходный период в нашем спорте непростой. Он выиграл все по юниорам, а на взрослом уровне не все получалось. Можно было сделать перезагрузку. Думаю, он мог бы добиться чего-то при желании», – цитирует Каминского РИА Новости.

Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор