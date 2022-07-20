На Камчатке прошла церемония прощания с Игорем Малиновским

В камчатском селе Мильково прошла церемония прощания с российским биатлонистом Игорем Малиновским.

«Было принято решение похоронить Игоря Малиновского на малой родине, в селе, которое он прославил своими победами», – сказали в администрации района.

25-летний Малиновский погиб в авиакатастрофе. Вертолет, которым он управлял, разбился в 13 км от вулкана Узон на Камчатке. Вместе с ним в авиакатастрофе погибли еще два человека.

Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров.

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