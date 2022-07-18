«Иностранные коллеги говорили: у вас там парень представляется и следующим делом начинает рассказывать про вертолеты». Бабиков о Малиновском на Кубке мира

Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков поделился воспоминаниями о биатлонисте Игоре Малиновском.

Ранее вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке. Погибли три человека, находившиеся на борту.

«Все в шоке. Это все очень грустно. При этом слова поддержки и соболезнования хотел бы выразить не только родным Игоря, но и семьям тех людей, что были в этом вертолете. Это ужасная катастрофа, в которой погибло несколько людей.

Знаете, когда мы были в Осло на первом для Игоря этапе Кубка мира, он, конечно, общался с иностранными коллегами. А они мне потом говорили: у вас там молодой парень приехал, который следующим делом после того, как представлялся и говорил, что он из сборной России, начинал рассказывать про вертолеты.

То есть это была настолько его страсть. Наверное, Игорь понимал, какие риски она несет. Тем не менее, его гибель – это очень печально. Сил всем родственникам погибших!» – сказал Бабиков.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор