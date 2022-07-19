IBU выразил соболезнования в связи с гибелью Игоря Малиновского

Международный союз биатлонистов (IBU) от лица главы организации выразил соболезнования в связи с гибелью российского биатлониста Игоря Малиновского.

и вся биатлонная семья скорбит об уходе Игоря Малиновского, пятикратного чемпиона мира среди юниоров и участника Кубка мира.

Он навсегда останется в памяти как великолепный спортсмен.

Мы выражаем соболезнования его семье», – говорится в сообщении.

Малиновский погиб 16 июля в результате авиакатастрофы. Вертолет, которым он управлял, потерпел крушение на Камчатке.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор