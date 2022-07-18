Личный тренер Малиновского: «В будущем возможно, мы займемся организацией соревнований в память об Игоре»

Жадгир Махамбетов, личный тренер Игоря Малиновского, сообщил, что в будущем возможно проведение соревнований в память о спортсмене.

Малиновский погиб в авиакатастрофе. Вертолет, которым он управлял, разбился на Камчатке.

«К сожалению, я на сборах в Казахстане и не смогу побывать на похоронах Игоря. Общался с родителями, похороны намечены на 20 июля, но пока нет результатов судебно-медицинской экспертизы.

В будущем возможно, что-либо камчатская федерация, либо мы займемся организацией соревнований, что-то точно будем проводить традиционно. Надо поговорить с руководителями федерации, с министерством спорта, с нашей школой, но пока конкретики у меня нет», — сказал Махамбетов.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор