Лиза Виттоцци: «Мне нужно найти естественную манеру стрельбы, которую, как мне кажется, я потеряла где-то по дороге в прошлых сезонах»

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о настрое на новый олимпийский цикл. 

«Период, который только что закончился, был для меня не совсем удачным, зато я определенно многому научилась. Я выросла как личность, а не только как спортсменка. Начинаю новый путь осознанно и опираясь на большой опыт. 

Если в прошлом году я много работала над психологическим аспектом, то в этом сезоне в моих планах – вернуться к основам биатлона. Мне нужно найти естественную манеру стрельбы, которую, как мне кажется, я потеряла где-то по дороге в прошлых сезонах. Тогда я буду готова ко всему.

Я научилась страдать, но не сдаваться; продолжать бороться за свои цели даже тогда, когда кажется, что все идет кувырком. 

Была в моей карьере и черная полоса, когда я ненавидела спорт, однако мои страсть и решимость помогли мне подняться на ноги. Я знаю, что буду продолжать идти вперед, пока не достигну своих целей», – сказала Виттоцци. 

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