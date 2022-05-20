Лиза Виттоцци: «Рада, что чемпионат мира пройдет в Оберхофе. С ним связаны хорошие воспоминания, там я одержала первые победы»

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась ожиданиями от тренировок в группе «Милан-2026» с молодыми биатлонистками. 

Помимо Виттоцци, в группу вошли Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Элеонора Фаунер, Ирен Лардшнайдер, Ребекка Пасслер, Беатриче Трабукки и Линда Цингерле. 

«Не считаю себя лидером этой группы – я просто самая опытная спортсменка среди них. Надеюсь, что смогу помочь девушкам в обучении и верю, что они тоже могут мне помочь. 

Цель – в том, чтобы создать единую команду, так как наилучшие результаты достигаются сплоченной группой. Какой совет я могу дать молодым биатлонисткам? Проживайте эти моменты как можно безмятежнее, не думайте слишком много о Кубке мира. 

Очень интересно поработать с иностранным тренером, это новый опыт и новые знания. Не могу дождаться начала этого путешествия.

Как прошел перерыв? Апрель был плохим – я должна была перенести операцию, но заболела ковидом, и ее пришлось отложить. Но зато отдохнула. После операции на носовой перегородке все отлично, я никогда так хорошо не дышала», – сказала Виттоцци. 

«Оберхоф для меня – это хорошие воспоминания, там я одержала первые победы. Конечно, бывали и неудачные гонки, но я рада, что там пройдет чемпионат мира. Надеюсь, буду в хорошей форме и смогу сказать свое слово», – добавила биатлонистка.  

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