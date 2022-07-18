Биатлонисты группы Башкирова надели траурные повязки и начали тренировку с минуты молчания в память о Малиновском и Пермякове

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Открытая тренировка российских биатлонистов из группы Сергея Башкирова в Токсово началась с минуты молчания.

Спортсмены почтили память биатлониста Игоря Малиновского, 16 июля погибшего в авиакатастрофе, а также сервисмена Евгения Пермякова, который скончался от рака 15 июля. «Матч ТВ» сообщил, что все участники группы вышли на тренировку с траурными повязками.

Под руководством Башкирова к сезону готовятся Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов и Алексей Вагин.

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Сервисмен сборной России по биатлону Пермяков скончался от рака в 53 года. Он работал в команде с 2009-го

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