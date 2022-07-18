Биатлонист Малиновский, погибший в авиакатастрофе, будет похоронен 20 июля в селе Мильково на Камчатке

Похороны российского биатлониста Игоря Малиновского пройдут 20 июля в селе Мильково Камчатского края.

Об этом сообщили в Федерации биатлона Омской области. Малиновский – уроженец Мильково, на российских соревнованиях он представлял Омск.

Ранее 25-летний спортсмен погиб в авиакатастрофе. Вертолет, которым он управлял, разбился в 13 км от вулкана Узон на Камчатке.

Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года.

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