Рикко Гросс: «Нас покинул очень большой спортивный талант. Мои мысли с семьей Малиновского, близкими, друзьями, спортивными товарищами»

Бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского в авиакатастрофе на Камчатке.

«Всегда неприятно получать такие сообщения… Ужасно, что это случилось, просто невероятно. Нас покинул очень большой спортивный талант…

Мои мысли с его семьей, близкими, друзьями, спортивными товарищами… Желаю всем много сил и терпения в это сложное время», – сказал Гросс.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор