Владимир Брагин: «Наши юниоры планируют выступить на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. А на сентябрьском этапе в Раубичах нас не будет»

Тренер юниорской сборной России по биатлону рассказал о соревновательном графике в новом сезоне.

– Международных соревнований для юниоров в предстоящем сезоне, скорее всего, не будет. Где будут выступать ребята и есть ли у юниоров кооперация с белорусами аналогичная той, что происходит на взрослом уровне?

– Сейчас мы проводили сбор в Беларуси, общались с ребятами, тренерами и руководством, есть общее понимание. Наши юниоры планируют выступить на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи. А на сентябрьском этапе в Раубичах нас не будет.

При этом в конце декабря в Беларуси пройдет местное первенство среди юниоров. Стоит вопрос о том, чтобы сделать его открытым и пригласить команду из России. Кроме того, мы им дали свой юниорский календарь и будем решать, чтобы сделать его по максимуму открытым. Для этого нужно правильно оформить все соревнования, но скоро будет общее решение.

– Как изменились задачи команды на сезон в связи с отсутствием первенства мира? На что будет сделан акцент?

– Календарь уже готов, и чуть позже первенства мира будет первенство России в Красноярске со всей программой чемпионата мира. Это и будет для нас основным стартом, если ничего не поменяется в плане международных дел.

Но в целом график наших сборов и календарь внутренних соревнований позволяет нам участвовать в международных стартах, если ситуация изменится, – сказал Брагин.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, место проведения новогодней гонки пока неизвестно