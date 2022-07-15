Юниорская сборная России по биатлону в июне не смогла тренироваться в Казахстане из-за запрета на ввоз оружия. Сбор перенесли в Беларусь

Юниорская сборная России по биатлону в июне вынужденно сменила место сбора из-за запрета на ввоз оружия в Казахстан.

Об этом сообщил старший тренер команды Владимир Брагин. Изначально команда должна была приехать в Щучинск, но вместо этого перенесла сбор в белорусские Раубичи.

«Все запланированные еще год назад сборы идут сейчас по графику. Только поменялся июньский сбор.

Изначально он должен был пройти в Щучинске (Казахстан), где пройдет первенство мира, но в связи со сложившейся ситуацией нам не разрешили вывоз оружия в Казахстан, поэтому сбор был заменен на белорусские Раубичи.

Все остальные мероприятия идут по графику, начиная с апрельского сбора на Камчатке. Кстати, он получился очень продуктивным, потому что с нами работали тренеры по горнолыжной подготовке.

У многих наших биатлонистов это ахиллесова пята, а потому тамошние склоны помогли устранить многие недочеты в технике. Мы провели семь плодотворных занятий», – рассказал Брагин.