Анастасия Шевченко о травме: «Я уже почти полностью восстановилась. Сейчас потихоньку начала бегать, нога почти не беспокоит»

Теги сборная России жен травмы Анастасия Шевченко Наталья Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о восстановлении после травмы и совместных тренировках с Натальей Шевченко, которая ранее перешла в биатлон из лыжных гонок.

Сейчас обе спортсменки проводят сбор в Тюмени.

«У Наташи можно научиться лыжной технике, она очень красиво ходит «коньком», очень сильно. Поэтому я за ней наблюдаю, очень комфортно с ней тренироваться – чему-то учиться у нее. А она учится у меня стрельбе – примерно вот так.

Я уже почти полностью восстановилась [после травмы ноги]. На предыдущем сборе мне еще были запрещены ударные нагрузки, сейчас я уже потихоньку начала бегать, начали ускоряться. Нога почти не беспокоит», – рассказала Анастасия Шевченко.

«У меня желание перебивает боль». Наша биатлонистка пробежала гонку с травмой ноги (57-е место без промахов) – ради чего?

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