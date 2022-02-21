Анастасия Шевченко: «К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон. Травма оказалось немного серьезнее, чем думали»

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко сообщила, что завершила сезон из-за травмы ноги.

«К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон, травма оказалось немного серьезнее, чем думали. Ну ничего страшного, как получилось, так получилось!

Я обещаю вернуться еще сильнее и злее, с новыми целями и новыми мыслями! Спасибо всем за поддержку!» – написала Шевченко.

«У меня желание перебивает боль». Наша биатлонистка пробежала гонку с травмой ноги (57-е место без промахов) – ради чего?

 
 
 
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Публикация от Anastasia Shevchenko (@ana__shev)

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