Анастасия Шевченко: «К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон. Травма оказалось немного серьезнее, чем думали»

Российская биатлонистка сообщила, что завершила сезон из-за травмы ноги.

«К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон, травма оказалось немного серьезнее, чем думали. Ну ничего страшного, как получилось, так получилось!

Я обещаю вернуться еще сильнее и злее, с новыми целями и новыми мыслями! Спасибо всем за поддержку!» – написала Шевченко.

«У меня желание перебивает боль». Наша биатлонистка пробежала гонку с травмой ноги (57-е место без промахов) – ради чего?