Наталья Шевченко о переходе в биатлон: «Захотелось попробовать что-то новое. Лыжами с малых лет занимаюсь, немного стало поднадоедать»

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Призер молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Шевченко объяснила причины перехода в биатлон.

– Захотелось попробовать что-то новое. Лыжами уже с малых лет занимаюсь, немного стало поднадоедать.

– У нас есть пример Стины Нильссон – шведка, которая перешла в биатлон из лыж. Первый сезон у нее буквально вообще не получился в новом для себя виде спорта. Ожидаешь ли ты, что у тебя тоже такой адаптационный сезон будет?

– По крайней мере, я к этому готова. То, что сезон будет, возможно, неудачным... Скорее всего, так и будет. Но, если у меня все получится уже в первом сезоне, я буду только рада, – рассказала 21-летняя спортсменка в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Шевченко взяла бронзу в коньковом спринте на молодежном ЧМ по лыжам. До замужества она выступала под фамилией Мекрюкова.

Призер молодежного ЧМ по лыжам Наталья Мекрюкова перешла в биатлон

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