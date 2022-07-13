Дмитрий Губерниев: «Прохоров достаточно много сделал для биатлона, но было бы неправдой сказать, что он все финансировал»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил деятельность Михаила Прохорова на посту президента Союза биатлонистов России.

Прохоров возглавлял СБР с 2008 по 2014 год.

– Когда Михаил Прохоров возглавлял СБР…

– То основное финансирование было со стороны государства и Фонда поддержки олимпийцев, куда в том числе и Прохоров вкладывал деньги. Я не буду переоценивать роль Михаила Дмитриевича Прохорова. Он достаточно много сделал для биатлона, но было бы неправдой сказать, что он все финансировал.

Он огромный молодец – вовремя с радаров пропал и сейчас не под санкциями, все у него классно. Но давайте мы вспомним хоть одно дело, которое в нашей стране Прохоров довел до конца. Ни одно. «Ё-мобиль» не получился, две золотые медали в биатлоне не получились.

Хотя я к нему отношусь с уважением, он молодец. Видите, какая удачная была история с продажей партнеру «Норникеля», потом с «Бруклин Нетс». Как мне один раз сказал Прохоров: да, продажа активов родины в залоговых аукционах была нечестной, но по закону.

– А зачем Прохорову нужен был биатлон?

– Потому что сверху попросили помочь. В этом и проблема, он же не сам к этому пришел. Каждый олигарх что-то курировал, поэтому вот так случилось. А не: ой, я так люблю биатлон, давайте буду ему помогать. Было: але, Михаил Дмитриевич, надо помочь, – сказал Губерниев.

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