Губерниев о контракте СБР с букмекерской компанией: «Люди, которые говорят, что это не поможет биатлону – идиоты. Бегать за медали – это тупик»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о возможном заключении контракта на 150 млн рублей между букмекерской компанией и Союзом биатлонистов России ( ).

«Люди, которые говорят, что это не поможет биатлону – идиоты, потому что сейчас в стране тяжелейшая ситуация с деньгами, и, если бегать за медали, как лыжники, это будет тупик. Мне смешно слышать рассуждения людей, которые никогда в жизни не принесли в биатлон ни копейки, а только развалили, особенно это касается некоторых деятелей на местах, которые не видят в этом перспективы.

Мне смешно слышать, что большие деньги приведут к допингу. Типа не жили богато и не стоит начинать. Я могу порадоваться только за тренеров, потому что там деньги и тренерам будут выплачиваться и, соответственно, регионы получат долю своих денег. Ситуация, когда люди отказываются от финансирования с очень странными мотивировками, весьма странная.

Наша задача – сохранить спорт. Букмекеры помогут это сделать, сохранив мотивацию спортсменам. За биатлонистов можно порадоваться, у фигуристов на этапах Кубка России будут такие же призовые, как и на соревнованиях на Кубке IBU», – сказал Губерниев.

«Привлечение букмекерских денег – это гарантия прямых трансляций на телеканале «Матч ТВ» в данной ситуации. Производство трансляций стоит недешево, и в этой ситуации договор с наличием призового фонда позволит показывать российский внутренний кубковый биатлон и развивать его, и от этого будет лучше всем.

В данной ситуации я могу только поприветствовать все происходящее. 19 июля я буду ведущим церемонии подписания соглашения, сам со всеми познакомлюсь и задам необходимые вопросы обеим сторонам», – добавил комментатор.

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